Ізраїль оновив рекорд із добового приросту інфікованих коронавірусом

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За останні 24 години (з 00:01 до 23:59 вівторка 4 січня) в Ізраїлі офіційно підтверджено 11 978 нових випадків зараження коронавірусом, а з опівночі – ще 3015. Минулий рекорд був зафіксований 2 вересня 2021 року.

Про це пише vesty. co. il з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.



Частка позитивних аналізів продовжує зростати, вона сягнула вже 6,65%. При тому, що 30 грудня вона трималася на рівні 2,93%.



У медичних центрах проходять лікування 285 пацієнтів – у тяжкому стані госпіталізовано 125 хворих; у критичному стані – 46. До апаратів ШВЛ підключено 38 хворих. За добу не було зафіксовано смерті.



Нагадаємо, що нещодавно уряд Ізраїлю запровадив обов'язкову вакцинацію вже четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Насамперед її отримають медики та громадяни віком від 60 років.



Такий крок має підвищити кількість антитіл у крові у 5 разів, заявляє уряд, посилаючись на клінічні дослідження. До того ж інші попередні дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, що ефективність вакцини знижується через три-чотири місяці.