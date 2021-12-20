Ізраїль має намір вакцинувати проти коронавірусу дітей 5-11 років

09:22 15 листопад Київ, Україна

Цього тижня в Ізраїлі розпочнеться вакцинація дітей віком 5-11 років. МОЗ має намір використовувати препарат виробництва Pfizer і BioNTech в дозі 10 мкг.



1,2 мільйона дітей Ізраїлю належать до вікової групи 5-11 років. Згідно з недавнім опитуванням батьків, чиї діти потрапляють у зазначені вікові рамки, 27% опитаних не проти вакцинації дітей, 33% - проти, 40% - ще не визначилися.



Точної дати початку вакцинації ще немає, тому що немає самої вакцини в країні.



Зазначимо, Pfizer та BioNTech заявили, що їхня вакцина показала 90,7% ефективності проти коронавірусу у клінічному дослідженні дітей віком від 5 до 11 років.