Ізраїль розпочав масову антиковідну вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

09:20 24 листопад Київ, Україна

Ізраїль став однією з небагатьох країн світу, де почали щеплювати дітей від 5 до 11 років вакциною Pfizer, щоб запобігти новій хвилі поширення коронавірусу.



Хоча кампанія з вакцинації дітей розпочалася у вівторок, 23 листопада, у деяких місцях щеплення робили й напередодні. Уповноважений з боротьби з Ковід Салман Сарко назвав кампанію "святом для батьків, які тепер можуть захистити своїх дітей". У страхових компаніях країни вже зроблено тисячі записів на вакцинацію.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав батьків не перешкоджати вакцинації їхніх дітей, акцентувавши на тому, що щеплення є абсолютно безпечним, а дані, які надала компанія, свідчать про 91% ефективності вакцини. Після початку вакцинації дітей він прищепив свого дев'ятирічного сина.



Беннет також нагадав про нинішню хвилю коронавірусу в Європі та зростання індексу репродукції вірусу в Ізраїлі, це показник того, скільки людей у середньому заражає одна людина, що дозволяє встановити швидкість поширення Covid-інфекції.