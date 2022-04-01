Змінений перелік країн "червоної зони"

16:21 06 листопада Київ, Україна

Коронавірус рухається по світу семимильними кроками, європейські країни одна за одною посилюють карантинні заходи для населення, але все ж якась позитивна тенденція в світі спостерігається. Так, МОЗ України скоротив кількість країн "червоної зони".



У список країн "червоної" зони всього входять 46 країн, а саме: Бельгія, Чехія, Швейцарія, Словенія, Франція, Чорногорія, Нідерланди, Грузія, Австрія, Іспанія, Італія, Великобританія, Болгарія, США, Швеція.



Минулого тижня в "червоній" зоні знаходилися 50 країн.



До переліку країн "зеленої" зони включені, зокрема, Німеччина, Кіпр, Греція, Ізраїль, Канада, Норвегія, Індія, Туреччина і Єгипет.



З найближчих сусідів України в "зелену" зону входять Білорусь (134,1 на 100 тис.), РФ (168,7 на 100 тис.) І Молдова (240,3 на 100 тис.).