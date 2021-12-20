З реанімацій після ШВЛ виходять 10-20% хворих, - медики

11:39 03 грудень Київ, Україна

Кожна хвиля коронавірусу приносить більше тяжких пацієнтів у столичні лікарні. У цьому переконалися журналісти «Дня», спілкуючись із працівниками інфекційних та реанімаційних відділень.



Фотокореспондент «Дня» Микола Тимченко побував у КНП «Київська міська клінічна лікарня №9», КНП «Київська міська клінічна лікарня №6» та КНП «Київська міська клінічна лікарня №1 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)». Він поділився своїми враженнями на своїй сторінці у Facebook.



25 листопада Тимченко побував у коронавірусному відділенні Київської міської клінічної лікарні №9. «Відділення невелике. З коридору до кожної палати є вікно. Також у всіх палатах є камери, які виведені на окремий екран в ординаторській, таким чином пацієнти ніколи не залишаються без нагляду», – розповідає він. Всі хворі в кисневих масках, частина з них непритомна.



Лікарі розповідають, що з реанімації після ШВЛ одужують лише 10-20%. Реанімація – останній шанс, коли інше лікування не допомагає. Штам «Дельта» дуже важкий, і відсоток тих, хто одужує, зараз менше, ніж раніше.



Лікарі також розповідають, що всі хворі у реанімації – невакциновані.



30 листопада Тимченко побував у Київській міській клінічній лікарні №1, де поспілкувався з хворими, які вже почали одужувати. Більшість пацієнтів мають намір вакцинуватися, коли настане час після одужання.