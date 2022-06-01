Італія зняла всі протиковидні заходи для тих, хто в'їжджає в країну

Італія з 1 червня 2022 року скасувала всі обмеження, введені через поширення коронавірусу для мандрівників.
Про це повідомило видання The Independent,
З сьогоднішнього дня мандрівникам більше не потрібно пред'являти докази повної вакцинації, ні негативний тест на COVID-19 для невакцинованих.
При цьому цю необхідність заповнення туристами спеціальної реєстраційної форми було скасовано ще 1 травня.
При цьому цю необхідність заповнення туристами спеціальної реєстраційної форми було скасовано ще 1 травня.
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