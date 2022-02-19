Дослідження українських вчених показали, що Омікрон - найпоширеніший штам коронавірусу

19:29 16 лютий Київ, Україна

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики НАН України завершили дослідження штамів SARS-CoV-2 у 93 зразках, взятих у хворих на коронавірус. Зразки, зібрані з 10 до 31 січня в 11 регіонах країни, надав Центр громадського здоров'я МОЗ.

«Наші вчені провели повногеномне генотипування зразків шляхом секвенування нового покоління. З 93 хворих на Covid-19, у яких було взято зразки, 80 – госпіталізовано. 15 осіб було не вакциновано, 23 – вакциновано, у 55 пацієнтів статус вакцинації невідомий. Вік: сім – діти віком до 16 років; 42 хворих – до 50 років; 25 хворих – 50-64 роки; 19 хворих – 65 років та вище», – йдеться у повідомленні.

Регіони, звідки надійшли зразки: Ужгород, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Хмельницький, Рівне, Харків, Київ, Одеса.



Як з'ясували вчені інституту, у всіх 11 регіонах домінує Омікрон.



«Цей штам детектовано у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі відомі варіанти «Омікрону»: BA.1 і BA.2 виявлені в семи регіонах, BA.1.1 – у восьми, варіант BA.3 – в одному регіоні (див. рис. внизу)», – повідомили вчені.



Водночас у 10 зразках вчені виявили "Дельта" штам. Це материнський, так званий індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема, AY.43, AY.4, які визнані небезпечними. В інших зразках з "Дельтою" - варіант "російська "дельта" (AY.122).



На сьогодні штам «Омікрон» панує в усьому світі: станом на середину лютого, за даними світової бази GISAID, він виявлений більш ніж у 90% всіх зразків.



Наприкінці січня у Європі «Омікрон» становив 86%, у світі – 84%, а в Україні – 89%.



«Можна сказати, що дані значно не відрізняються. Проте співвідношення різних варіантів «Омікрону» в Україні та світі все ж таки різні. Так, перший варіант "Омікрону" та його різновид B.1.1. у Європі та світі у січні мали більші показники, ніж в Україні, тоді як в Україні було зафіксовано більш ніж удвічі більший рівень присутності варіанта BA.2. Цьому варіанту притаманна більш висока контагіозність (швидше поширення) порівняно з попередніми варіантами «Омікрону» та інших штамів SARS-CoV-2», – розповіли вчені.



Українські вчені нагадали, що BA.3 – варіант «Омікрону», виявлений останнім (наприкінці листопада минулого року) – не перевищує 1% і сьогодні переважно зустрічається у Польщі. Його властивості ще не досліджуються.



Щодо «Дельта» штаму, який у листопаді минулого року охоплював понад 96% зразків у світі, то зараз його ефективно заміняє «Омікрон». Наприкінці січня «Дельта» виявлена лише у 13,8% зразків у Європі, та у 16% – у світі.



«Отже, як бачимо, динаміка зміни штамів SARS-CoV-2 в Україні відрізняється від загальносвітової та європейської. Для більш значущих висновків, які саме варіанти «Омікрону» переважатимуть у нашій країні та чи будуть нові небезпечні варіанти, про можливу появу яких попереджає ВООЗ, потрібна велика вибірка для дослідження та подальший моніторинг штамів коронавірусу в Україні», – йдеться у повідомленні.