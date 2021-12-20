Дослідження: яким штамом коронавірусу найчастіше заражаються українці

16:47 24 листопад Київ, Україна

Українці, які хворіють на коронавірус, переважно заражені штамом «Дельта» вірусу SARS-CoV-2.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного вченими Інституту молекулярної біології та генетики.



«Для аналізу нам було надано 75 зразків, взятих наприкінці жовтня у хворих із восьми регіонів України: Харків – 8 зразків, Херсон – 10, Київ – 9, Львів – 9, Ужгород – 10, Одеса – 10, Дніпро – 10, Луцьк – 9. У всіх зразках детектовано «Дельта» штам вірусу SARS-CoV-2. Останні дослідження, як і попередні, проведені в ІМБГ на початку листопада, свідчать: переважає «материнський» штам «Дельта», т.зв. індійський (B.1.617.2) – він виявлений у 60% зразків», – зазначається у повідомленні.



В інших досліджуваних зразках виявлено 9 різних варіантів цього штаму.



"Серед них є "Дельта AY.4", який, як уже довели британські вчені, має підвищений рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) порівняно з "материнським" індійським штамом", - уточнюють вчені.



Вчені виявили "Дельта AY.4" штам у 8 досліджуваних зразках. Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині зразків з цієї області детектований «Дельта AY.4» штам. «Дельта AY.4» штам виявлено також у двох зразках зі Львівської області, по 1 зразку – з Одеси, Дніпра та Херсонської області», – йдеться у дослідженні.



Вперше в Україні зафіксовано появу штаму "Дельта AY.4.2" – у місті Дніпро. Цей варіант Дельти (його вперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 р.) британські вчені вважають найбільш контагіозним із усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2.



Важливо наголосити: і сам індійський «материнський» штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 р. з Китаю, та британським «Альфа», який викликав попередню хвилю захворювання в Україні та світі.



Про це свідчать і дані міжнародної наукової бази даних GISAID, згідно з якими на сьогодні різноманітні варіанти штаму «Дельта» знайдено більш ніж у 97% зразків, секвенованих у світі. Це безпрецедентно, адже й досі жоден штам не мав такого тотального домінування на планеті.