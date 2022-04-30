Ірина Микичак: 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями

Україна, як і всі інші країни світу, напевне не знає справжніх масштабів захворювання, проте Міністерство охорони здоров'я стверджує, що в країні на ковід перехворіли близько 3% населення.
Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.
За її словами, ситуація з пандемією COVID-19
"дуже складна" і "тривожна", як практично у всьому світі.
"Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, пацієнти в стаціонарах важкі зі складно прогнозованим ходом хвороби. Думаю, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності: по-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть при наявності всієї симптоматики. По-друге, неможливо тестувати все населення, дуже багато носіїв, безсимптомних і легких форм хвороби", - зазначила вона.
Микичак додала, що "за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, на ковід вже перехворіло близько 3% населення України".
За її словами, близько 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований.
"Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікування, але і респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду. Тому нам важливо, щоб система витримала великий потік звернень і тих, які потребують госпіталізації. Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема, в невідкладних станах, із загостренням хронічних хвороб", - зазначила вона.
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