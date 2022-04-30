Ірина Микичак: 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями

19:37 02 грудня Київ, Україна

Україна, як і всі інші країни світу, напевне не знає справжніх масштабів захворювання, проте Міністерство охорони здоров'я стверджує, що в країні на ковід перехворіли близько 3% населення.



Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.



За її словами, ситуація з пандемією Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.За її словами, ситуація з пандемією COVID-19 "дуже складна" і "тривожна", як практично у всьому світі.

"Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, пацієнти в стаціонарах важкі зі складно прогнозованим ходом хвороби. Думаю, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності: по-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть при наявності всієї симптоматики. По-друге, неможливо тестувати все населення, дуже багато носіїв, безсимптомних і легких форм хвороби", - зазначила вона.

Микичак додала, що "за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, на ковід вже перехворіло близько 3% населення України".



За її словами, близько 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований.