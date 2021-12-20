Інфекціоністка Ольга Голубовська звернулася до українців з проханням не збиратися на сімейні свята

12:36 05 квітень Київ, Україна

Щоб уберегти найбільш незахищений перед обличчям коронавірусу контингент - це наші батьки і люди старшого покоління - необхідно не забувати про те, що найбільш заразний період у хворого на COVID-19 - це перший тиждень від початку клінічних симптомів.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила провідна київська інфекціоністка Ольга Голубовська.



"На жаль, нам ще довго з цим жити, друзі... Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть засоби індивідуального захисту вдома", - повідомила лікарка.



Також вона зазначила, що негативні результати ПЛР не повинні заспокоювати людей.



"Те ж саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби. Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менша, а тяжкість перебігу - це в т.ч. і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", - написала Голубовська.



"Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім'ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", - додала медик.