Інфекціоніст назвав причини важкої клінічної картини нинішньої хвилі коронавірусу

10:15 26 березень Київ, Україна

Весняний авітаміноз, важка зима, рік страхів і паніки тільки послабили загальний імунітет українців, тому чергова хвиля коронавірусу переноситься тяжче.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах в порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік в страху, паніці, напрузі, і це не позначається сприятливо на їхньому здоров'ї", - сказав він.

Також серед причин лікар назвав нові штами.