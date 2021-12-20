Інфекціоніст назвав причини важкої клінічної картини нинішньої хвилі коронавірусу
10:15 26 березень Київ, Україна
Весняний авітаміноз, важка зима, рік страхів і паніки тільки послабили загальний імунітет українців, тому чергова хвиля коронавірусу переноситься тяжче.
Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.
"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах в порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік в страху, паніці, напрузі, і це не позначається сприятливо на їхньому здоров'ї", - сказав він.
Також серед причин лікар назвав нові штами.
"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їхню більш високу летальність важко, але те, що вони легше передаються - безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди гинуть більше, і смертність вища. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували належним чином, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - сказав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі