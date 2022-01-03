Індія починає вакцинацію підлітків через штам "Омікрон"

15:37 03 січень Київ, Україна

В Індії у понеділок, 3 січня, розпочали кампанію вакцинації підлітків 15-18 років проти коронавірусу на тлі сплеску інфікувань у деяких містах. Крім того, з наступного тижня в країні введуть бустерні щеплення для медиків та людей віком понад 60 років із супутніми захворюваннями.



Велика кількість шкіл та інших навчальних закладів облаштували центри вакцинації, повідомили представники МОЗ. Підлітків щеплять вакциною місцевого виробництва Covaxin, адже це єдина вакцина, дозволена для екстреного використання цієї вікової групи, пише Reuters.



Станом на другу половину дня вже понад 450 тисяч підлітків отримали своє перше щеплення. Загалом, за даними ЮНІСЕФ, в Індії проживає найбільше підлітків у світі – близько 253 мільйонів. З них 74 мільйони належать до вікової групи 15-18 років.



Місцеві чиновники стурбовані появою Омікрон-варіанту коронавірусу та раптовим зростанням кількості щоденних інфікувань. Минулої доби в країні зафіксували 33 750 нових випадків, що на 22,5 відсотка більше, ніж за попередній день. Загальна кількість офіційно зафіксованих випадків Омікрону в Індії становила 1700.



У зв'язку з цим у найбільших містах Індії минулого тижня посилилися карантинні обмеження. Наприклад, у Нью-Делі та Бангалорі ввели комендантську годину з 22:00, а бари та ресторани мають працювати там при 50 відсотках завантаженості.



У Мумбаї заборонили публічні збори понад чотири особи з 21:00 до 6:00 ранку та обмежили проведення весільних церемоній до 50 гостей.



Нагадаємо, що навесні Індія зіткнулася з важкою другою хвилею інфікувань варіантом коронавірусу Дельта, що перевантажила систему охорони здоров'я і призвела до смерті понад 200 тисяч людей.