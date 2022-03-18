Індійський штам коронавірусу Дельта стає домінантним у світі - ВООЗ

18:20 18 червня Київ, Україна

Новий вид коронавірусу Дельта, який був виявлений в Індії, з дуже високою швидкістю поширюється по світу. За рівнем захворюваності вірус Дельта стає домінантним в багатьох країнах. Про це в п'ятницю, 18 червня, сказала на брифінгу головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу Дельта змінив звичну картину захворювання і часто має симптоми, більше схожі на звичайну застуду. Таким чином, «приспавши» пильність людини, вірус поширюється і несе за собою важкі наслідки.

Також вчені з'ясували, що "посилило" індійський штам коронавірусу. Дельта відрізняється від інших різновидів коронавірусу набором з декількох мутацій.