Індійські вчені виявили новий штам коронавірусу

Виявлені індійськими вченими на заході країни нові мутації коронавірусу можуть зробити різновид SARS-CoV-2 більш заразним і менш помітним для імунітету.

"Ми вважаємо, що ці мутації повинні зробити цей різновид SARS-CoV-2 більш заразним і менш помітним для імунітету. Це може допомогти його поширенню по території Західної Бенгалії... Цей штам коронавірусу може додатково ускладнити епідеміологічну ситуацію в Індії", - підкреслили автори дослідження.