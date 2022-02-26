Індійські вчені виявили новий штам коронавірусу

Виявлені індійськими вченими на заході країни нові мутації коронавірусу можуть зробити різновид SARS-CoV-2 більш заразним і менш помітним для імунітету.
Про це повідомляє місцеве видання medRxiv.
Потенційно небезпечний варіант коронавірусу був відкритий вченими з Національного інституту вивчення холери і кишкових хвороб в Калькутті. Відзначається, що нова COVID-варіація недавно з'явилася на заході Індії.
Фахівці досліджували проби біологічних рідин більше двох тисяч жителів різних регіонів країни, у яких діагностували коронавірус. Близько 16% зразків із Західної Бенгалії - варіації раніше невідомого штаму COVID-19.
"Найбільше він нагадував ті штами коронавірусу, які поширювалися по світу в першу хвилю пандемії. При цьому вдалося виявити більше десяти нових мутацій. Частина з них була схожа на мутації в британських і південноафриканських варіаціях SARS-CoV-2", - відзначили медики.
Вони висловили побоювання, що нові небезпечні варіації вірусу будуть виникати все частіше.
Потенційно небезпечний варіант коронавірусу був відкритий вченими з Національного інституту вивчення холери і кишкових хвороб в Калькутті. Відзначається, що нова COVID-варіація недавно з'явилася на заході Індії.
Фахівці досліджували проби біологічних рідин більше двох тисяч жителів різних регіонів країни, у яких діагностували коронавірус. Близько 16% зразків із Західної Бенгалії - варіації раніше невідомого штаму COVID-19.
"Найбільше він нагадував ті штами коронавірусу, які поширювалися по світу в першу хвилю пандемії. При цьому вдалося виявити більше десяти нових мутацій. Частина з них була схожа на мутації в британських і південноафриканських варіаціях SARS-CoV-2", - відзначили медики.
Вони висловили побоювання, що нові небезпечні варіації вірусу будуть виникати все частіше.
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