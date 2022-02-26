Імунолог: влітку кількість хворих буде зменшуватися, але про маски забувати не варто

Будь-яка вірусна інфекція має тенденцію до загасання активності в літній період, це стосується і коронавірусу. Однак про карантинні обмеження забувати не варто.
Про це заявив імунолог, голова Національного технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.
Експерт зазначив, що, незважаючи на розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.
"Мова не йде про ті всі правила, про які вже більше року говорять, а саме - тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і мити руки. Ці правила ніхто не скасовував. Так само як і ніхто не скасовував правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.
За словами Лапія, поліпшується в Україні і ситуація з вакцинацією від COVID-19.
"Мова не йде про ті всі правила, про які вже більше року говорять, а саме - тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і мити руки. Ці правила ніхто не скасовував. Так само як і ніхто не скасовував правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.
За словами Лапія, поліпшується в Україні і ситуація з вакцинацією від COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі