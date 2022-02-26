Імунолог: влітку кількість хворих буде зменшуватися, але про маски забувати не варто

17:05 27 травень Київ, Україна

Будь-яка вірусна інфекція має тенденцію до загасання активності в літній період, це стосується і коронавірусу. Однак про карантинні обмеження забувати не варто.



Про це заявив імунолог, голова Національного технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

"Влітку, швидше за все, буде ситуація така ж, як і в минулому році, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих також буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, незважаючи на розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.



"Мова не йде про ті всі правила, про які вже більше року говорять, а саме - тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і мити руки. Ці правила ніхто не скасовував. Так само як і ніхто не скасовував правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.



За словами Лапія, поліпшується в Україні і ситуація з вакцинацією від COVID-19.