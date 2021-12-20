Імунізація людини антитілами з крові лами

В Оксфордському університеті Великобританії знайшли метод лікування, який можна використовувати до завершення розробки вакцини від коронавируса. Вчені розробили пасивну імунізацію людського організму від коронавируса антитілами, отриманими з крові лами.
Про це повідомляє журнал Nature Structural & Molecular Biology.
Як зазначає видання, даний метод лікування може використовуватися до завершення розробки вакцини від коронавируса.
За словами біологів, результати лабораторних досліджень показали, що виявлені в крові лами антитіла нейтралізують живий вірус SARS-CoV-2, причому H11-H4 робить це особливо активно. Автори досліджень припускають, що знайдені ними антитіла можуть застосовуватися окремо або в поєднанні з іншими антитілами для пасивної імунізації пацієнтів з важкою формою Covid-19.
Їх виробництво їх можна організувати досить швидко. Однак незважаючи на те, що антитіла представників сімейства верблюжих поєднуються зі своїми людськими аналогами - людський організм генерує проти них невеликий імунну відповідь.
Тому перш ніж передавати антитіла лами людині, їх необхідно адаптувати.
Сьогодні в світі розробляється 141 вакцина проти коронавирусной інфекції Covid-19. Раніше китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти Covid-19 на людях.
Тим часом чотири країни ЄС створили альянс для переговорів про вакцину від коронавируса. Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія будуть спільно займатися створенням доступної вакцини проти Covid-19 для європейців.
За словами біологів, результати лабораторних досліджень показали, що виявлені в крові лами антитіла нейтралізують живий вірус SARS-CoV-2, причому H11-H4 робить це особливо активно. Автори досліджень припускають, що знайдені ними антитіла можуть застосовуватися окремо або в поєднанні з іншими антитілами для пасивної імунізації пацієнтів з важкою формою Covid-19.
Їх виробництво їх можна організувати досить швидко. Однак незважаючи на те, що антитіла представників сімейства верблюжих поєднуються зі своїми людськими аналогами - людський організм генерує проти них невеликий імунну відповідь.
Тому перш ніж передавати антитіла лами людині, їх необхідно адаптувати.
Сьогодні в світі розробляється 141 вакцина проти коронавирусной інфекції Covid-19. Раніше китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти Covid-19 на людях.
Тим часом чотири країни ЄС створили альянс для переговорів про вакцину від коронавируса. Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія будуть спільно займатися створенням доступної вакцини проти Covid-19 для європейців.
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