Вистачить усім: В Україну в липні приїде 7,7 млн ​​доз ковід-вакцини CoronaVac

Протягом липня українці отримають 7,7 млн доз ковід-вакцини CoronaVac, а нові поставки даного препарату будуть перенесені на більш пізні терміни.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Всього на липень планується поставка в країну близько 7,7 млн доз вакцини", - сказав Кузін.
Він повідомив, що в наступному місяці за контрактом повинна прийти вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.
"Щодо Sinovac на сьогодні у нас є підписані зобов'язання і планується, що 5 млн 325 тис. доз вакцини буде закуплено Crown Agents", - прокоментував Кузін.
Він зазначив, що через високі очікувані обсяги поставки вакцин в липні ведуться переговори про відстрочку поставок препарату CoronaVac за новим контрактом.
Крім того, заступник міністра повідомив, що Україна веде переговори щодо закупівлі вакцин з компанією Johnson & Johnson. Однак, за його словами, вакцина цієї компанії входить в перелік тих вакцин, які виробляються в малій кількості на рівні світу. Зараз пропозиція, яку отримала Україна, занадто мала, і цей препарат не можна визначити для конкретної цільової групи.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 червня, вакциновані 53 786 осіб. З них 31 260 осіб завершили вакцинацію.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали 1 дозу - 1755137 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 394 107 осіб (з них двоє людей отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2149244 щеплення.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021. Вона буде проходити в п'ять етапів.
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