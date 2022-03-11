Харків не готовий виконувати обмеження "червоної зони"

07:09 16 жовтень Київ, Україна





Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 19 жовтня.



У Харкові, який увійшов в "червону" зону карантину, відмовилися зупиняти роботу громадського транспорту і закривати заклади громадського харчування.



Про це йдеться в зверненні першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова. За підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в Україні оновили зони карантину . "Червоними", зокрема, стали Суми, Полтава, Харків, Чернівці та низка інших населених пунктів.Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 19 жовтня.У Харкові, який увійшов в "червону" зону карантину, відмовилися зупиняти роботу громадського транспорту і закривати заклади громадського харчування.Про це йдеться в зверненні першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював, - метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - заявив чиновник, закликавши харків'ян дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Він також попросив правоохоронні органи "не перекладати на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів".



Водночас в Чернівцях внесення міста в "червону" зону назвали "необґрунтованим рішенням", яке "може нашкодити ситуації". Всі рішення по карантину місто вирішило приймати самостійно.