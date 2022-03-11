Харків не готовий виконувати обмеження "червоної зони"

За підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в Україні оновили зони карантину. "Червоними", зокрема, стали Суми, Полтава, Харків, Чернівці та низка інших населених пунктів.
Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 19 жовтня.
У Харкові, який увійшов в "червону" зону карантину, відмовилися зупиняти роботу громадського транспорту і закривати заклади громадського харчування.
Про це йдеться в зверненні першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 19 жовтня.
У Харкові, який увійшов в "червону" зону карантину, відмовилися зупиняти роботу громадського транспорту і закривати заклади громадського харчування.
Про це йдеться в зверненні першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Він також попросив правоохоронні органи "не перекладати на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів".
Водночас в Чернівцях внесення міста в "червону" зону назвали "необґрунтованим рішенням", яке "може нашкодити ситуації". Всі рішення по карантину місто вирішило приймати самостійно.
Водночас в Чернівцях внесення міста в "червону" зону назвали "необґрунтованим рішенням", яке "може нашкодити ситуації". Всі рішення по карантину місто вирішило приймати самостійно.
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