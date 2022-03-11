Харків не готовий виконувати обмеження "червоної зони"

07:09 16 жовтень Київ, Україна

За підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в Україні оновили зони карантину. "Червоними", зокрема, стали Суми, Полтава, Харків, Чернівці та низка інших населених пунктів.

Нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 19 жовтня.

У Харкові, який увійшов в "червону" зону карантину, відмовилися зупиняти роботу громадського транспорту і закривати заклади громадського харчування.

Про це йдеться в зверненні першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював, - метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - заявив чиновник, закликавши харків'ян дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.
Він також попросив правоохоронні органи "не перекладати на водіїв громадського транспорту контроль за кількістю пасажирів".

Водночас в Чернівцях внесення міста в "червону" зону назвали "необґрунтованим рішенням", яке "може нашкодити ситуації". Всі рішення по карантину місто вирішило приймати самостійно.