Ханс Клюге: цифровий формат обліку вакцинації обов'язковий

Інформація про вакцинацію повинна бути строго зафіксована, також вона повинна бути оформлена в цифровому форматі і мати міжнародний доступ.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, лікар Ханс Клюге.
За його словами, невідомо, як довго буде зберігатися імунітет після щеплення. Однак потрібно формувати дані про людей, які вакцинувалися, і робити це в цифровому форматі.
"Лікар Тедрос (Гебреісус. - ред.), генеральний директор ВООЗ, підписав меморандум про взаєморозуміння з прем'єр-міністром Естонії на цей рахунок. Але це щось інше, не "імунний паспорт", ми не рекомендуємо вводити такі "паспорти", - зазначив він.
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