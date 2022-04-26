Грузія йде на жорсткий карантин

21:12 26 листопада Київ, Україна

26 листопада урядом Грузії було прийнято рішення про максимальне посилення і розширення чинних карантинних обмежень через різко збільшену кількість нових випадків Covid-19.

Зокрема, в країні буде введена комендантська година, обмежене транспортне сполучення і закриті магазини, установи та заклади.







У Грузії обмежать: Локдаун в Грузії починається вже з 28 листопада і триватиме по 31 січня включно. При цьому, можливо, що його продовжать, хоча уряд запевняє, що "вже з 2 січня обмеження почнуть знімати".У Грузії обмежать:

переміщення людей з 21:00 до 5:00 як пішки, так і на транспортному засобі, а також знаходження в громадських місцях (так звана комендантська година). Як виняток обмеження не буде діяти в переддень Нового року (31 грудня) і Різдва (6 січня);

регулярні міжміські перевезення пасажирів, в тому числі залізницею, автобусом, маршрутним таксі. Обмеження не поширюються на легкові автомобілі, в тому числі таксі;

ресторани та заклади харчування повністю переходять в режим роботи навинос;

спортзали, басейни і художні студії будуть закриті;

конференції, навчання і культурно-розважальні заходи дозволено проводити тільки онлайн.

Крім того, в Тбілісі, Батумі та низці інших великих міст будуть діяти додаткові обмеження. Зокрема, школи, професійні училища та вищі навчальні заклади повністю переведуть на дистанційне навчання. Також призупинять роботу приватних і державних дитячих садів.



На гірськолижних курортах Бакуріані, Гудаурі, Годердзі зупиняться канатні дороги, а готелі зможуть працювати тільки для забезпечення зони карантину.



Вже 2 січня в Грузії почнуть відкривати ТРЦ і ринки, відновлять роботу муніципального транспорту і міжміські перевезення.