"Група семи" назвала Омікрон найбільшою загрозою громадському здоров'ю світу

19:07 17 грудень Київ, Україна

Міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали новий штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі.

"Міністри висловили глибоке занепокоєння збільшенням кількості випадків і домовилися розглядати "Омікрон", як найбільшу загрозу громадському здоров'ю у світі", - заявило Міністерство охорони здоров'я Великобританії, яке приймало засідання міністрів "Групи семи".

Чиновники погодилися – щоб стримати поширення вірусу, потрібно проводити додаткові щеплення, проведення тестувань та застосування нефармацевтичних методів захисту.



У відповідь на нову хвилю пандемії, в США можуть змінити визначення "повної вакцинації", яка зараз передбачає два щеплення вакцинами Modernа або Pfizer, або одне щеплення J&J. Про це заявив директор Національного інституту США з алергій та інфекційних хвороб д-р Ентоні Фаучі. Додаткове щеплення від COVID-19 зможуть зробити обов'язковим для повної вакцинації.

"Це однозначно обговорюється", - сказав Фаучі в інтерв'ю CNBC.

Він наголосив на перевагах додаткового щеплення, навіть до введення відповідної вимоги.