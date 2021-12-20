"Група семи" назвала Омікрон найбільшою загрозою громадському здоров'ю світу

Міністри охорони здоров'я країн "Групи семи" назвали новий штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для громадського здоров'я у світі.
Чиновники погодилися – щоб стримати поширення вірусу, потрібно проводити додаткові щеплення, проведення тестувань та застосування нефармацевтичних методів захисту.
У відповідь на нову хвилю пандемії, в США можуть змінити визначення "повної вакцинації", яка зараз передбачає два щеплення вакцинами Modernа або Pfizer, або одне щеплення J&J. Про це заявив директор Національного інституту США з алергій та інфекційних хвороб д-р Ентоні Фаучі. Додаткове щеплення від COVID-19 зможуть зробити обов'язковим для повної вакцинації.
Він наголосив на перевагах додаткового щеплення, навіть до введення відповідної вимоги.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі