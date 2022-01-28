Греція продовжила обмеження на в'їзд

18:46 28 січень Київ, Україна

Через поширення штаму "Омікрон" Греція вирішила продовжити посилені обмеження на в'їзд щонайменше до 7 лютого, пишуть на Travel.gov.gr.



Поки що всі туристи, зокрема українці, перед вильотом мають зробити ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест на антиген.



ПЛР-тест потрібно буде зробити не більше ніж за 72 години до вильоту, антиген-текст – не більше ніж за 24 години. Це як вакцинованих, і не вакцинованих туристів.



На кордоні можуть проводитися доптестування для випадкових пасажирів. Відмовитися від нього не можна. Якщо результат виявиться позитивним, доведеться відбути карантин. Він триватиме не менше п'яти днів або до того моменту, поки мандрівник не матиме підвищеної температури. Після завершення карантину хворі туристи повинні протягом п'яти днів носити захисну маску типу FFP2 або N95.