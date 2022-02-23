Греція продовжила коронавірусні обмеження для туристів до 7 березня

Греція продовжила до 7 березня 2022 року COVID-обмеження, які скасовують обов'язкове тестування на коронавірус для повністю щеплених людей з країн, що приєдналися до шлюзу цифрових сертифікатів ЄС.
Це означає, що українським туристам достатньо мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації, щоб в'їхати до Греції.
Також українці можуть потрапити до Греції із сертифікатом про одужання, що діє протягом 180 днів після інфікування.. Однак тоді доведеться складати ПЛР-тест (за 72 години до в'їзду) або тест на антиген (за 24 години).
Тим не менш, вимога про надання заповненої форми визначення місцезнаходження пасажира (PLF) поширюється на всіх мандрівників, незалежно від їх статусу щеплення.
За словами міністра туризму Греції Василіса Кікіліаса, це допоможе збільшити потік туристів до Греції, а також покращить планування подорожі для потенційних мандрівників.
Туристичний сезон у Греції розпочнеться з 1 березня 2022 року.
Греція відкрила кордони українцям у травні 2021 року. Країна визнає усі вакцини, якими роблять щеплення в Україні.
Це означає, що українським туристам достатньо мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації, щоб в'їхати до Греції.
Також українці можуть потрапити до Греції із сертифікатом про одужання, що діє протягом 180 днів після інфікування.. Однак тоді доведеться складати ПЛР-тест (за 72 години до в'їзду) або тест на антиген (за 24 години).
Тим не менш, вимога про надання заповненої форми визначення місцезнаходження пасажира (PLF) поширюється на всіх мандрівників, незалежно від їх статусу щеплення.
За словами міністра туризму Греції Василіса Кікіліаса, це допоможе збільшити потік туристів до Греції, а також покращить планування подорожі для потенційних мандрівників.
Туристичний сезон у Греції розпочнеться з 1 березня 2022 року.
Греція відкрила кордони українцям у травні 2021 року. Країна визнає усі вакцини, якими роблять щеплення в Україні.
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