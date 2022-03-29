Держава гарантує другу дозу COVID-вакцини тим, хто отримав першу

19:55 30 червня Київ, Україна

У МОЗ розповіли, що потрібно зробити, щоб отримати гарантовану другу дозу вакцини проти COVID-19, а також як діяти, якщо виникли проблеми.

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу. Це стосується всіх препаратів, що використовуються в Україні. Записи про вакцинацію зберігаються на рівні центральної бази даних електронної охорони здоров'я та з дозволу пацієнта доступні медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас повинні записати на друге через відповідний проміжок часу", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У разі, якщо людину не записали на отримання другої дози вакцини під час першого щеплення, в МОЗ радять при наближенні дати другого щеплення звернутися в той же центр вакцинації або пункт щеплення, де була проведена перша вакцинація.



Якщо ж на вакцинацію людину записував роботодавець, він організовує і друге щеплення.