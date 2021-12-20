Держприкордонслужба України повідомила про трьох інфікованих COVID-19 за добу

Держприкордонслужба повідомила про трьох нових випадків захворювання в рядах погранслужащіх. Відзначається, що так само вчинили результати тестів 65-річної працівниці відомства зі Львівщини, яка померла минулого тижня в лікарні.
"Всього за станом на 9 липня за результатами тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 117 позитивних тестів на COVID-19", - повідомили в ГСЧС.
Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання коронавірусів, одужали 81, ще 34 людини продовжують лікуватися - 13 стаціонарно і 21 - амбулаторно. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано два летальних випадки.
Під контролем медиків зараз знаходяться більше 120 прикордонників, які контактували з хворими.
"Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їх здоров'я і забезпечують проведення експрес-тестів або ПЛР-діагностики на наявність захворювання. Відзначимо, що військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України, що мали контакт з особами, хворими COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов'язків змушений контактувати з великою кількістю людей, тестують на наявність антитіл до Коронавіруси SARS-CoV- 2 ", - додали у відомстві
"Всього за станом на 9 липня за результатами тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 117 позитивних тестів на COVID-19", - повідомили в ГСЧС.
Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання коронавірусів, одужали 81, ще 34 людини продовжують лікуватися - 13 стаціонарно і 21 - амбулаторно. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано два летальних випадки.
Під контролем медиків зараз знаходяться більше 120 прикордонників, які контактували з хворими.
"Підрозділи охорони здоров'я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відстежують стан їх здоров'я і забезпечують проведення експрес-тестів або ПЛР-діагностики на наявність захворювання. Відзначимо, що військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України, що мали контакт з особами, хворими COVID-19, а також тих, хто під час виконання службових обов'язків змушений контактувати з великою кількістю людей, тестують на наявність антитіл до Коронавіруси SARS-CoV- 2 ", - додали у відомстві
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