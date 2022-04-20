Держкомітет охорони здоров'я Китаю: ми не маємо наміру брати участь в політизованому розслідуванні ВООЗ про походження COVID-19

15:09 22 липня Київ, Україна

Влада Китаю заперечує лабораторне походження коронавірусу і категорично відмовляються співпрацювати з вченими ВООЗ в дослідженні цієї причини виникнення вірусу.

Про це заявив заступник голови Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь.







Коронавірус, швидше за все, спочатку виник у тварини, яка передала його людям через іншого проміжного тваринного, наполягала на брифінгу в Пекіні в четвер група високопоставлених китайських наукових співробітників. Вони похвалили більш ранній звіт ВООЗ, який стосувався в першу чергу гіпотези про походження COVID-19 через тварин, і підкреслили, що інша гіпотеза - про лабораторний витік - «абсолютно неможлива». Уханьський інститут вірусології заявив, що ніколи не розробляв коронавірус і не допускав витоків з лабораторії. Китайська влада пояснює, що немає ніяких доказів такої теорії, і вона суперечить здоровому глузду.Коронавірус, швидше за все, спочатку виник у тварини, яка передала його людям через іншого проміжного тваринного, наполягала на брифінгу в Пекіні в четвер група високопоставлених китайських наукових співробітників. Вони похвалили більш ранній звіт ВООЗ, який стосувався в першу чергу гіпотези про походження COVID-19 через тварин, і підкреслили, що інша гіпотеза - про лабораторний витік - «абсолютно неможлива». Уханьський інститут вірусології заявив, що ніколи не розробляв коронавірус і не допускав витоків з лабораторії.

«Що стосується пропозиції про проведення другої фази розслідування ВООЗ, то в ньому використовуються формулювання, які не поважають науку і здоровий глузд. Ми не будемо слідувати цьому плану. Уряд Китаю підтримує проведення розслідування, заснованого на науковому підході. Ми виступаємо проти політизації розслідування походження вірусу», - заявив Держкомітет охорони здоров'я Китаю.

У червні 2021 року голова ВООЗ Тедрос Гебрейесус на полях саміту G7 заявив, що організація розглядає чотири гіпотези походження коронавірусу, в тому числі і версію про витік вірусу з лабораторії Уханя. Гебрейесус підтвердив, що ВООЗ готується до другого етапу розслідування, який вимагатиме «прозорості» і «співпраці» з боку Китаю.



В кінці березня ВООЗ опублікувала перші результати свого розслідування про поширення коронавірусу. Найбільш ймовірними експерти вважають гіпотези про передачу вірусу людині від кажанів через інших тварин, а також безпосередньо від кажанів. Версію про зараження через заморожені або охолоджені продукти експерти назвали малоймовірною, а ймовірність витоку вірусу з лабораторії в Ухані - «вкрай малоймовірною».



Китай опинився в центрі світової уваги з моменту початку пандемії в кінці 2019 року. Китайську владу неодноразово критикували за затягування дослідницьких зусиль і обмеження доступу незалежних вчених для розслідування причин початку епідемії. Тепер світові лідери закликають Пекін співпрацювати на наступному етапі розшифровки історії створення вірусу, щоб знизити ризик виникнення пандемій в майбутньому.