Міська влада Львова розгорнула в лікарнях майже 500 додаткових ліжко-місць

19:36 04 листопада Київ, Україна

Львівська міськрада відзвітувала про проведену роботу по збільшенню ліжко-місць в місті. Так, в лікарні швидкої допомоги встановлять 350 ліжок, в першій міській лікарні - додатково 80 ліжок, в лікарні №8 - 60 ліжок. На цей момент інші інфраструктурні об'єкти міста в медичних цілях не залучені.

"З самого початку ми задекларували, що готуємо 920 ліжко-місць в наших основних лікарнях. Сьогодні зайняті 560 ліжок, там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на COVID-19 і хворі на коронавірус. Протягом двох останніх тижнів спостерігаємо тенденцію до збільшення надходження пацієнтів, які потребують госпіталізації", - сказала заступниця міського голови Галина Слічна.

За її даними, зараз в лікарнях міського підпорядкування в наявності понад 160 кисневих концентраторів, а протягом найближчих тижнів планують закупити ще більше 200.



За даними міськради, за минулу добу у Львівській області зафіксували 505 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку пандемії в області на COVID-19 захворіли 31639 осіб, з них 921 людина померла.