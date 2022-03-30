Міська влада Львова розгорнула в лікарнях майже 500 додаткових ліжко-місць

Львівська міськрада відзвітувала про проведену роботу по збільшенню ліжко-місць в місті. Так, в лікарні швидкої допомоги встановлять 350 ліжок, в першій міській лікарні - додатково 80 ліжок, в лікарні №8 - 60 ліжок. На цей момент інші інфраструктурні об'єкти міста в медичних цілях не залучені.
За її даними, зараз в лікарнях міського підпорядкування в наявності понад 160 кисневих концентраторів, а протягом найближчих тижнів планують закупити ще більше 200.
За даними міськради, за минулу добу у Львівській області зафіксували 505 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку пандемії в області на COVID-19 захворіли 31639 осіб, з них 921 людина померла.
За даними міськради, за минулу добу у Львівській області зафіксували 505 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку пандемії в області на COVID-19 захворіли 31639 осіб, з них 921 людина померла.
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