Голубовська: Багато що залежить від генетики, від дози збудника, його вірулентності і реакції імунітету на нього

15:16 14 грудня Київ, Україна

Серед важких хворих на COVID-19 останнім часом все частіше зустрічаються відносно здорові молоді люди віком до 30 років.



Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.



За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в сторону важкого перебігу.

"Ситуація напружена не тільки в Україні, але і у всьому світі, особливо в країнах Північної півкулі. У нас вона наближається до піку, зараз один з найбільш важких періодів. Навантаження на систему охорони здоров'я колосальне, хворих дуже багато. Збільшується кількість важких хворих, причому до 30 років. Два місяці тому такого ще не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в сторону обважнення", - повідомила лікарка.

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває, немає ніяких видимих захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності і реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".