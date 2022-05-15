Голубовська: Багато що залежить від генетики, від дози збудника, його вірулентності і реакції імунітету на нього

Серед важких хворих на COVID-19 останнім часом все частіше зустрічаються відносно здорові молоді люди віком до 30 років.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.
За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було. Захворювання постійно змінює клінічну картину і поки що в сторону важкого перебігу.
Відповідаючи на уточнювальне питання, чи мають важкі хворі до 30 років супутні захворювання, вона зазначила, що серед цієї групи бувають відносно здорові люди: "Наприклад, невелика надлишкова маса тіла, буває, немає ніяких видимих захворювань. Багато що залежить від нашої генетики, але взагалі, розвиток інфекційного захворювання залежить від дози збудника, його вірулентності і реакції імунітету на нього. Це дуже складна взаємодія".
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