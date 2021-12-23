Глобальна статистика Covid-19 та вакцинації

18:13 22 грудень Київ, Україна

Поки багаті вакцинуються , бідні – коливаються, зокрема у п'ятірці найбідніших країн Європи, серед яких Україна вакцинація охоплює від 22% до 47% населення.



Наприклад, за даними Світового банку, загальна чисельність населення в державах з рівнем доходів нижче за середній (серед них і Україна) становить близько 3,3 млрд осіб. Повністю вакциновано вони лише 27% населення, хоча б одну дозу отримали лише 43%. Тобто фактично більше 1,8 млрд осіб у цих країнах досі не отримали жодної дози вакцини.



У країнах із низьким рівнем доходів ситуація ще гірша.

«Населення таких держав становить близько 665 млн.. людина. Рівень вакцинації тут катастрофічно низький — лише 3% населення повністю вакциновано, 6% одержали хоча б одну дозу вакцини. Тобто, тут невакциновано близько 620 млн. людей», – інформує «Український центр охорони здоров'я».

Інша ситуація в державах, які вважаються найбагатшими. За даними Міжнародного валютного фонду, у першому півріччі 2021 року п'ятірка найбагатших країн Європи за показником доходу на душу населення мала такий вигляд: Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Норвегія, Данія. Рівень охоплення вакцинацією в них становить 65-79%, рівень смертності лише в одній із цих країн дещо перевищив

1%.

МВФ визначаючи спроможність країн бере до уваги показник доходу душу населення. GDP per capita – показник економічного добробуту країни, який вимірює середньостатистичний дохід, який отримує одна людина в країні за рік. Обчислюється із національного доходу, поділеного на душу населення.

До п'ятірки європейських аутсайдерів з доходів громадян входять Косово, Молдова, Албанія, Боснія та Герцеговина та, на жаль, Україна. У них

охоплення вакцинацією - від 22% до 47%, рівень смертності від коронавірусної інфекції становить 1,8-4,6%.

Зауважимо, що через високе охоплення вакцинацією в багатих країнах навіть попри карантин обмеження економіка працює краще. Пояснення цьому просто. Наприклад, у Люксембурзі магазини також працюють за суворими санітарними правилами. У ресторани пускають лише відвідувачів із сертифікатами про вакцинацію або довідками про перенесену хворобу. В Україні діють такі ж обмеження. Але якщо в Люксембурзі до магазину одягу, наприклад, зможуть зайти сім із десяти перехожих, то в Україні лише три.



Додамо також, що в Україні поки що доступні навіть більше найменувань вакцин, ніж у ряді європейських країн. Для порівняння, у нас зараз схвалено п'ять вакцин від коронавірусної хвороби: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Sinovac. А в Норвегії, наприклад, є можливість щепитися тільки Moderna або Pfizer/BioNTech.



Тобто доступність вакцин – не проблема в Україні.



Наочною ілюстрацією ефективності вакцинації є приклад Великобританії. Вакцинальна кампанія в країні стартувала рівно рік тому - 13 грудня 2020, у розпал чергової хвилі пандемії. Тоді добові показники кількості нових хворих сягали 60 тис. осіб, пік смертності становив 2,5 тис.. людина.



Через півроку, коли почалася наступна хвиля, у країні вже було вакциновано понад половину дорослого населення. Картина виявилася зовсім іншою. Летальних випадків у цей період фіксувалося від 20 до 200. Нині у Великій Британії повністю вакциновано 68,11% (першою дозою – 74,77%).