Головлікар госпіталю МВС відзначає зростання важких форм COVID-19

12:07 22 листопада Київ, Україна

У суспільстві заведено вважати військових людей найміцнішими і витривалими. Що ж тоді можна сказати про кволих молодих людей, що гуляють без маски і з банкою пива? Що чекає їх, якщо навіть серед військових коронавірус набуває все більш важких форм?

Головний лікар госпіталю Міністерства внутрішніх справ України Юрій Сак заявляє про зростання кількості пацієнтів з важким і тяжким перебігом захворювання COVID-19. Про це в суботу, 21 листопада, він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми бачимо, дійсно, зростання тяжких випадків. І неминуче зростає летальність. Що ми бачимо за останні два-три тижні: по своєму госпіталю можу сказати, що за цей час відбулося зростання надходження пацієнтів з ускладненими формами", - розповів головлікар. Головлікар розповів, що в його госпіталі спостерігають дистанційно пацієнтів з легкою формою захворювання, у яких немає ускладнень у вигляді, наприклад, пневмонії.

"Ми сьогодні займаємося лікуванням пацієнтів, у яких розвинулися ускладнення коронавірусної інфекції - найчастіше зустрічається коронавірусна пневмонія. Ця тенденція наростає. На сьогодні у мене в госпіталі перебуває 30 важких пацієнтів, які вимагають кисневої терапії, які потребують комплексної терапії, і ми бачимо кожен день зростання кількості пацієнтів, динаміка тільки збільшується", - підкреслив медик.

На його думку, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусної інфекції нового типу, слід посилити карантин в країні.

"Локдаун або обмежувальні заходи - це один з методів. Це підтвердить кожен епідеміолог, який займається серйозно будь-якою інфекцією. На сьогодні це найбільш дієві і прості методи. Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз вступить зі мною, як з лікарем, в дискусію, і скаже: "Ні, хвилиночку, давайте поговоримо: ми угробимо економіку, і державі буде дуже важко". Але сьогодні, якщо ми говоримо про життя людей, то дійсно потрібно застосовувати більш рішучі заходи. Більш жорсткі. А "карантин вихідного дня" - це навіть не карантин. Це просто якісь обмеження в роботі якихось закладів. Це навіть не напівзахід", - резюмував Сак.

Нагадаємо, в Україні почали штрафувати за відсутність маски. Покарання піде не тільки за відсутність маски в громадському місці, а й за її неправильне носіння, зокрема, якщо вона не буде закривати ніс. Штраф від 170 до 255 гривень доведеться заплатити відразу ж на місці.