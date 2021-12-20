Головний санлікар Ляшко після вакцинації захворів на COVID-19

16:59 15 березень Київ, Україна

Віктор Ляшко , який зробив 2 березня COVID-щеплення вакциною Covishield, отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це він повідомив у понеділок, 15 березня.

"Потрапив в той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був тільки 13 день після щеплення, коли з'явилися симптоми, тому зрада скасовується. Але я впевнений, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і незабаром зможу повернутися до роботи!", - написав він у соцмережі.

Він додав, що пішов на лікарняний, і що "вакцини проти COVID-19, в першу чергу розроблені і протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров'я".