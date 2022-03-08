Головний санлікар України роз'яснив, для кого тести на COVID-19 повинні бути безкоштовними

06:21 13 жовтень Київ, Україна

Головний санітарний лікар України роз'яснив, хто саме може розраховувати на безкоштовний тест.



"Хто потребує безкоштовне дослідження, прописано в стандартах надання медичної допомоги. Це людина, яка має ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, ті, хто потрапили до лікарні з пневмонією, хто був у контакті з хворим на коронавірус, знаходиться на самоізоляції і під час якої з'явилися симптоми, а також особи, протестовані методом ІФА, і коли були виявлені імуноглобуліни М, що свідчать про гостре запалення", - сказав він.





Важливо: пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію без симптомів коронавірусу, не зобов'язані робити ПЛР-тест. У цьому випадку досить буде зробити ІФА-тест. Разом з тим безкоштовні тести раз на 14 днів роблять медпрацівникам, які працюють з пацієнтами з COVID-19 , а також співробітникам Нацполіції та Нацгвардії, які контактують з великою кількістю людей - теж раз на 14 днів.Важливо: пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію без симптомів коронавірусу, не зобов'язані робити ПЛР-тест. У цьому випадку досить буде зробити ІФА-тест.



Як безкоштовно зробити тест на коронавірус?

Пацієнту з підозрою на коронавірус необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі. Важливо: потрібно не йти на прийом, а саме зателефонувати. Лікар дізнається про симптоми і прийме рішення про направлення мобільної бригади для проведення ПЛР-тесту.



Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а у пацієнта висока температура 38-38,5 - потрібно викликати «швидку» за номером 103. Медпрацівники оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність в госпіталізації. Якщо госпіталізувати пацієнта не потрібно, медпрацівники запропонують звернутися до сімейного лікаря. Після цього при необхідності до пацієнта можуть направити медпрацівника для проведення ПЛР-тесту.



Якщо немає високої температури і немає сімейного лікаря - саме час підписати декларацію. Це теж можна зробити в телефонному режимі: в реєстратурі потрібної лікарні розкажуть, як підписати декларацію з лікарем, якщо є симптоми коронавірусу. Також можна звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я - 1677. За цим номером можна дізнатися, як вибрати лікаря або повідомити про порушення прав пацієнта.



Якщо у пацієнта підозра на коронавірус, виражені симптоми і висока температура, але «швидка» відмовилася приїжджати на виклик, можна звернутися на урядову гарячу лінію - 1545.



Як роблять безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус?



Якщо сімейний лікар прийняв рішення про направлення на ПЛР-тестування, додому до пацієнта направлять мобільну бригаду для взяття мазків для тесту. Незадовго до приїзду пацієнта попередять про це, попросять вийти на вулицю і дочекатися приїзду бригади.



Бригада - це машина «швидкої допомоги» з водієм і двома медпрацівниками в захисних костюмах. Пацієнт зайде в машину, у нього уточнять прізвище і симптоми, візьмуть мазки з носа і горла і повідомлять, скільки часу чекати результатів тесту. Іноді через високу завантаженість в лабораторіях пацієнт може дізнатися результат протягом 10 днів, але частіше все роблять оперативніше.



Результати тесту будуть у сімейного лікаря, який повідомить їх пацієнтові в телефонному режимі і прийме рішення про його подальше лікування.



Що робити, якщо є симптоми коронавірусу, але сімейний лікар не направив на ПЛР-тест?



За даними НСЗУ, алгоритм дій людини в разі появи у неї симптомів COVID-19, таких як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, наступний: зателефонувати лікарю, з яким укладена декларація (йти до лікаря на прийом не потрібно). При необхідності лікар направить до вас мобільну бригаду для забору аналізів для тестування на COVID-19. Пацієнт не повинен самостійно шукати, де пройти тестування, і самостійно йти в лабораторію - мобільна бригада зобов'язана приїхати до нього додому.



У разі, якщо у пацієнта немає укладеної декларації з лікарем первинної ланки або лікар відмовив у виклику мобільної бригади, незважаючи на наявність симптомів, в НСЗУ радять зателефонувати на регіональну телефонну гарячу лінію з питань COVID-19. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної гарячої лінії.