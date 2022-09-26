Глава німецького уряду та прем'єр-міністр Іспанії заразилися коронавірусом

16:43 26 вересня Київ, Україна

У понеділок, 26 вересня, канцлер німецького уряду Олаф Шольц отримав позитивний тест на коронавірус. Після чого він одразу перейшов на самоізоляцію.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрайт, повідомляє "Stuttgarter Zeitung".



За його словами, Шольц має легкі симптоми застуди. Він одразу перейшов на самоізоляцію.



Канцлер на вихідних вирушив у поїздку країнами Перської затоки - Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар - для переговорів про енергоносії. Перед поїздкою він зробив ПЛР-тест, який виявився негативним. У неділю у нього також виявився негативний результат.



Шольц запланував на середу, 28 вересня, консультацію з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо домовленостей. Наразі їх проведуть віртуально.



Зазначимо, що на коронавірус також захворів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.



Санчес минулого тижня відвідав Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Також він мав взяти участь ще у кількох заходах у неділю.