Глава Єврокомісії відзвітувала про успіхи вакцинації

13:16 27 липня Київ, Україна

В Євросоюзі відзвітували про темпи вакцинації, про поставлену мету, а також закликали активніше вакцинуватися в зв'язку зі світовою загрозою дельта-штаму.

Про це розповіла голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 27 липня.



"ЄС стримав свою обіцянку і виконав її. Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення в Євросоюзі принаймні однією дозою вакцини в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети", - сказала вона.



Більш того, за її словами, 57% дорослого населення Євросоюзу вже пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.



"Ці цифри ставлять Європу в перелік світових лідерів. Процес надолуження втраченого був дуже успішним, але нам потрібно продовжувати докладати зусилля", - сказала фон дер Ляєн.



Глава Єврокомісії наголосила, що "дельта-штам дуже небезпечний".



"Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для власного здоров'я і для захисту інших. ЄС продовжить надавати достатні обсяги вакцини", - резюмувала вона.