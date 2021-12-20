Німеччина на першому місці в Європі за кількістю хворих на коронавірус

16:09 18 листопад Київ, Україна





За останніми даними про виявлені нові випадки COVID-19, понад 52 тисячі 17 листопада, Німеччина тепер на першому місці в Європі та на другому у світі після США.



Показник смертності німців з коронавірусом минулої доби становив 294.



Занепокоєння різким збільшенням захворювань оголосили уряди Нідерландів, Бельгії та інших країн Європи.



Україна також останнім часом наводить одні з найвищих показників захворювань: понад 20 тисяч нових заражень, і 752 померлі із COVID-19 було зареєстровано 17 листопада.



Німецький уряд 18 листопада скликав нараду з регіональними лідерами, щоб визначитися з подальшими діями.



Меркель змушена очолювати уряд, тоді як між найбільшими парламентськими партіями продовжуються переговори щодо створення урядової коаліції за результатами вересневих виборів.



Напередодні вона сказала про необхідність впровадження карантинних заходів та підштовхування процесу вакцинації. У Німеччині та інших країнах Європи четверта хвиля COVID-19 виявилася найвищою, за словами в.о. канцлера Ангели Меркель, найбільша країна Європи – Німеччина опинилася у «драматичному» становищі з поширенням коронавірусу.За останніми даними про виявлені нові випадки COVID-19, понад 52 тисячі 17 листопада, Німеччина тепер на першому місці в Європі та на другому у світі після США.Показник смертності німців з коронавірусом минулої доби становив 294.Занепокоєння різким збільшенням захворювань оголосили уряди Нідерландів, Бельгії та інших країн Європи.Україна також останнім часом наводить одні з найвищих показників захворювань: понад 20 тисяч нових заражень, і 752 померлі із COVID-19 було зареєстровано 17 листопада.Німецький уряд 18 листопада скликав нараду з регіональними лідерами, щоб визначитися з подальшими діями.Меркель змушена очолювати уряд, тоді як між найбільшими парламентськими партіями продовжуються переговори щодо створення урядової коаліції за результатами вересневих виборів.Напередодні вона сказала про необхідність впровадження карантинних заходів та підштовхування процесу вакцинації.



«Шлях до виходу із цієї пандемії є, це вакцинація достатньої кількості людей», - наголосила вона.



Німеччина відстає від деяких західноєвропейських країн, повністю вакцинувавши лише 68% населення; 5% німців мають щеплення посилюючою (третьою) дозою.



У Іспанії показник повної вакцинації перевищує 80%, а у Португалії наближається до 90%.



За даними Оurworldindata.org, рівень повної вакцинації населення України становить 21%.