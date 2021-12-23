Німеччина готується до сплеску коронавірусу до та після Нового року

Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що він очікує на сплеск випадків коронавірусу напередодні Нового року, і людям, ймовірно, знадобиться четверта вакцинація.
«Ситуація зміниться до Нового року і у перший тиждень січня», - сказав Лаутербах.
Уряд закликає німців обмежити свої контакти в період свят та пройти вакцинацію, у тому числі за допомогою ревакцинації, якщо вони вже пройшли початкову вакцинацію.
За офіційними даними, 70,7% населення пройшли повний курс вакцинації, а 35% пройшли ревакцинацію.
В останні тижні в Німеччині спалахнули демонстрації проти нових обмежень пандемії та запровадження планових вакцин.
Поліція повідомила, що близько 5000 протестувальників зібралися в центрі Мюнхена пізно ввечері в середу, деякі учасники напали на офіцерів. Затримано одинадцять осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі