Німеччина готується до сплеску коронавірусу до та після Нового року

12:30 23 грудень Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що він очікує на сплеск випадків коронавірусу напередодні Нового року, і людям, ймовірно, знадобиться четверта вакцинація.



«Ситуація зміниться до Нового року і у перший тиждень січня», - сказав Лаутербах.



Уряд закликає німців обмежити свої контакти в період свят та пройти вакцинацію, у тому числі за допомогою ревакцинації, якщо вони вже пройшли початкову вакцинацію.



За офіційними даними, 70,7% населення пройшли повний курс вакцинації, а 35% пройшли ревакцинацію.



В останні тижні в Німеччині спалахнули демонстрації проти нових обмежень пандемії та запровадження планових вакцин.



Поліція повідомила, що близько 5000 протестувальників зібралися в центрі Мюнхена пізно ввечері в середу, деякі учасники напали на офіцерів. Затримано одинадцять осіб.