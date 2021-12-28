Франція посилює карантинні обмеження

07:43 28 грудень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив у понеділок, що французькі компанії отримали розпорядження вводити щонайменше три робочі дні на тиждень для співробітників, щоб зупинити п'яту хвилю пандемії.



Новий захід, який діятиме як мінімум три тижні, є одним з кількох, оголошених після антикризового засідання Кабінету Міністрів Франції.



Засідання відбулося після того, як Франція повідомила 25 грудня про більш ніж 100000 випадків захворювання на Covid, що є абсолютним рекордом для країни. Експерти попереджають, що це число швидко зростатиме найближчими тижнями.



«Все це схоже на нескінченний фільм... але сьогодні, завдяки нашій колективній мобілізації, ми є однією з найбільш вакцинованих країн у світі», - сказав він на пресконференції в Парижі.



За його словами, основою боротьби Франції з Covid залишиться прагнення повсюдної вакцинації, що може дозволити уряду уникнути більш обмежувальних заходів, таких як комендантська година або закриття підприємств, які можуть завдати удару по економіці.



Кастекс сказав, що допуск до ресторанів, кінотеатрів тепер буде доступний тільки повністю вакцинованим людям - недавній негативний тест на Covid для нещеплених більше не буде дійсним.

В цей час 78% населення країни зробили хоча б одне щеплення.



Прем'єр-міністр також повторив заклик до людей робити бустерні уколи, які тепер будуть доступні лише через три місяці після отримання перших ін'єкцій.



Також він зазначив, що маски для обличчя, які вже потрібні у більшості громадських місць усередині приміщень, незабаром можуть стати обов'язковими і на вулицях міста.



Обмеження по місткості будуть повторно введені для концертів, спортивних матчів та інших заходів: 2 000 осіб у приміщенні та 5 000 – на вулиці – без наявності стоячих місць.



Він додав, що у театрах, на спортивних майданчиках, у кінотеатрах та у громадському транспорті не дозволяється їсти та пити, винятком не стали навіть поїзди далекого прямування.