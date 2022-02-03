Франція знімає Covid-обмеження

22:02 02 лютий Київ, Україна

Франція в середу послабила кілька обмежень, запроваджених для стримування останнього сплеску Covid, у свою чергу влада сподівається, що недавнє зниження кількості щоденних випадків незабаром послабить навантаження на перевантажені лікарні.



Еммануель Макрон робить ставку на те, що масові вакцинації приборкують пандемію, і тепер для отримання медичного пропуску, що використовується для доступу до всього, від барів і ресторанів до кінотеатрів та громадського транспорту далекого прямування, потрібне підтвердження щеплення.



Уряд заявляє, що більше 90% дорослих вакциновані, і для збереження нового медичного пропуску потрібно повторне щеплення або підтвердження одужання від Covid, нещодавній негативний результат тесту більше не приймається.



З середи носіння масок на відкритому повітрі більше не буде обов'язковим, а обмеження на кількість глядачів було знято для театрів, концертів, спортивних матчів та інших заходів.



Робота вдома також більше не потрібна, хоча вона, як і раніше, настійно рекомендується.



Другий етап послаблень призначений на 16 лютого, коли нічні клуби зможуть знову відкритися після закриття у грудні, а стоячі місця знову будуть дозволені на концертах, спортивних заходах та в барах.



З цієї дати також буде дозволено їсти та пити на стадіонах, у кінотеатрах та у громадському транспорті.



Макрон також припустив в інтерв'ю пресі, опублікованому у вівторок, що обмеження, введені для шкіл, у тому числі вимоги до масок для обличчя, можуть бути ослаблені після зимових канікул, запланованих на кінець цього місяця.