Франція і Німеччина у вересні мають намір вакцинувати групу ризику бустерною дозою

19:13 05 серпня Київ, Україна

Днями гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус закликав керівників всіх країн надати можливість для вакцинації бідним країнам і не вводити третю бустерну дозу в експлуатацію.



Однак, попри заклик, Франція і Німеччина планують робити щеплення третьою дозою.



Гебрейесус пояснював необхідність введення мораторію через нерівномірний розподіл вакцин, він хоче дати можливість вакцинувати як мінімум 10% населення у всіх країнах до кінця вересня.



Президент Франції Еммануель Макрон в Instagram сьогодні виклав відеозвернення, в якому сказав, що третя доза "ймовірно, буде потрібна - не для всіх, не відразу, але щонайменше для літніх і людей зі слабким імунітетом".



За словами Макрона, бустерну дозу у Франції почнуть пропонувати з вересня.



У вересні ревакцинацію третьою дозою, як і раніше, планують почати і в Німеччині, повідомив МОЗ ФРН після заяви Гебрейесуса, інформує "Німецька хвиля".



У той самий час Німеччина має намір передати 30 млн доз вакцин країнам з низьким рівнем доходу, зазначили у відомстві.