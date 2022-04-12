Фонд соціального страхування буде виплачувати медикам, які постраждали від COVID-19, близько 50 тис. грн щомісяця

17:24 18 листопада Київ, Україна

Щомісячну матеріальну підтримку медичних працівників, які отримали в результаті перенесеного COVID-19 інвалідність або які втратили працездатність, буде виплачувати Фонд соціального страхування. Ці виплати будуть нараховуватися довічно.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

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На сьогодні фонд призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19, для чотирьох медпрацівників, які мають встановлену групу інвалідності:

лікаря-анестезіолога з Одеської області, якому була встановлена II група інвалідності;

лікаря-кардіолога з Івано-Франківської області, якому була встановлена II група інвалідності;

лікаря загальної практики сімейної медицини з Волині, якому була встановлена III група інвалідності;

завідувача приймального відділення - лікаря-хірурга з Києва, якому встановлено III групу інвалідності.

Загальна сума страхових виплат, які фонд буде щомісяця здійснювати для зазначених медичних працівників, становить 46 тисяч 245 гривень.



Крім того, Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати, пов'язані з захворюванням COVID-19, для двох медиків, у яких встановлена стійка втрата працездатності:



старшого фельдшера - лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківської області, якому встановлено 25% стійкої втрати професійної працездатності;

лікаря-терапевта з Полтавської області, якому встановлено 10% стійкої втрати професійної працездатності.

"Загальна сума страхових виплат, які ФССУ буде щомісяця здійснювати для зазначених медичних працівників, становить 2323 гривні", - інформує відомство.