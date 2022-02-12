Фестивалі та карантин: що змінилося?

Карантин вніс корективи в культурні події по всьому світу. В цьому році багато фестивалів проходять в незвичайних форматах або були змушені перенести дати проведення, або навіть повністю скасувати заплановані заходи.
Через пандемію коронавірусу скасували проведення знаменитого фестивалю «Oktoberfest», який зазвичай відвідують близько 6 000 000 осіб. Також в цьому році не проводили відомий Каннський кінофестиваль.
А ось для українських кіноманів під час карантину в онлайні провели фестиваль документального кіно «Docudays UA», і вже 25 вересня у цьому ж форматі стартує Одеський кінофестиваль.
Щоб забезпечити дотримання карантину, організатори фестивалів вигадують й інші форми проведення.
Зокрема, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest», який в цьому році проходив у Херсоні, починався з шоу на воді. При цьому глядачі знаходилися на окремих човнах, зберігаючи соціальну дистанцію.
А український музичний фестиваль «Respublica» в цьому році відбудеться в грі Minecraft. Глядачів також чекають: панорамні онлайн-стрім з локацій Старої фортеці, стрім з гримерок і трансляції виступів на YouTube. Фестиваль можна буде не просто дивитися онлайн, але й взаємодіяти з навколишнім простором за допомогою власного волонтера-гіда.
Через пандемію коронавірусу скасували проведення знаменитого фестивалю «Oktoberfest», який зазвичай відвідують близько 6 000 000 осіб. Також в цьому році не проводили відомий Каннський кінофестиваль.
А ось для українських кіноманів під час карантину в онлайні провели фестиваль документального кіно «Docudays UA», і вже 25 вересня у цьому ж форматі стартує Одеський кінофестиваль.
Щоб забезпечити дотримання карантину, організатори фестивалів вигадують й інші форми проведення.
Зокрема, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГогольFest», який в цьому році проходив у Херсоні, починався з шоу на воді. При цьому глядачі знаходилися на окремих човнах, зберігаючи соціальну дистанцію.
А український музичний фестиваль «Respublica» в цьому році відбудеться в грі Minecraft. Глядачів також чекають: панорамні онлайн-стрім з локацій Старої фортеці, стрім з гримерок і трансляції виступів на YouTube. Фестиваль можна буде не просто дивитися онлайн, але й взаємодіяти з навколишнім простором за допомогою власного волонтера-гіда.
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