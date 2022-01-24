Європа перетворилася на аптеку для всіх країн світу - Урсула фон дер Ляйен

16:39 06 травень Київ, Україна

Європа є основним експортером вакцин в усьому світі, влада ЄС розподілила 400 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у четвер, 6 травня.

"На цей момент в Європейському Союзі розповсюджено близько 200 млн доз вакцин. Цих препаратів досить, щоб вакцинувати хоча б однією дозою більше половини дорослого населення Європи. Ні Китай, ні Росія навіть близько не підійшли (до такого результату - ред.)", - сказала вона.

Фон дер Ляйен зазначила, що стільки ж вакцин - 200 млн доз - Європа експортувала в інші країни світу.

"Хтось може сказати, що такі країни, як США і Великобританія, спочатку були швидкими. Але я кажу, що Європа досягла цього успіху, залишаючись відкритою для світу. У той час, як інші тримають виробництво вакцин для себе, Європа є основним експортером вакцин в усьому світі. До теперішнього часу в інші країни відправлено понад 200 млн доз вакцин, вироблених в Європі", - підкреслила вона.

Глава Єврокомісії висловила впевненість, що Євросоюзу вдасться досягти поставленої мети, щоб в липні 2021 року було вакциновано 70% дорослого населення Європи.

"Експорт з Європи йде в більш ніж 90 країн світу, в тому числі і через механізм COVAX. Поставки йдуть нашим близьким союзникам, таким як Канада і Великобританія. На сьогодні наші британські друзі отримали в цілому 28 млн доз. В Японію відправлено 72 млн доз. А також багато мільйонів доз направлено нашим друзям в Сінгапурі, Мексиці або Колумбії - і це лише деякі з них. Європа сьогодні - аптека світу", - зазначила вона.

Фон дер Ляйен нагадала, що незабаром Брюссель може підписати контракт з компаніями Pfizer і BioNTech на поставку 1,8 млрд доз вакцини.