Європа допустила препарат компанії Moderna до вакцинації підлітків

Слідом за Pfizer в Європі допустили до вакцинації підліткового населення вакцину компанії Moderna.
Про це йдеться в заяві європейського регулятора.
"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде проводитися за такими ж правилами, як і для людей у віці 18 і старше", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що препарат компанії Moderna робиться в дві дози з інтервалом в чотири тижні.
Раніше для підлітків в Європі схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.
Про це йдеться в заяві європейського регулятора.
"Застосування вакцини Spikevax серед дітей з 12 до 17 років буде проводитися за такими ж правилами, як і для людей у віці 18 і старше", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що препарат компанії Moderna робиться в дві дози з інтервалом в чотири тижні.
Раніше для підлітків в Європі схвалили застосування вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.
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