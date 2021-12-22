Єврокомісія: пролонгації контрактів на вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson не буде

Після закінчення терміну дії контрактів на поставку ковід-вакцин, з виробниками AstraZeneca і Johnson & Johnson вони продовжуватися не будуть. Таке рішення днями озвучила Єврокомісія.
Про це пише Reuters.
Замість цього Брюссель воліє зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.
Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.
Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі