Єврокомісія: пролонгації контрактів на вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson не буде



Про це пише Reuters.

"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, які діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їхньої дії", - пише видання.