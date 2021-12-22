Єврокомісія: пролонгації контрактів на вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson не буде

15:55 14 квітень Київ, Україна

Після закінчення терміну дії контрактів на поставку ковід-вакцин, з виробниками AstraZeneca і Johnson & Johnson вони продовжуватися не будуть. Таке рішення днями озвучила Єврокомісія.

Про це пише Reuters.
"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, які діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їхньої дії", - пише видання.
Замість цього Брюссель воліє зосередитися на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer і Moderna.

Європейська влада розкритикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.