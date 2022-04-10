Єврокомісія визнала заборону на польоти неефективною мірою

20:38 13 листопада Київ, Україна

Єврокомісія прийшла до висновку, що в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції такий захід, як заборона авіаперельотів, абсолютно марний.

Про це в п'ятницю, 13 жовтня, повідомляє відомство.

"Ми не вважаємо заборони на перельоти ефективними в стримуванні пандемії", - йдеться в документі, підписаному єврокомісаром з транспорту Адіною Валеан.

У травні Єврокомісія дозволила країнам Євросоюзу (ЄС) зберегти авіаційні обмеження, введені в умовах поширення вірусу, але через пів року прийшла до висновку про необхідність зняття заходів.



Крім того, в Європі визнали більш ефективним дотримання санітарних норм на борту під час перельотів. Дана рекомендація представлена на розгляд Європарламенту та Раді країн ЄС.



У вересні Єврокомісія запропонувала ввести єдину систему обмежень для поїздок всередині ЄС в умовах пандемії коронавірусу і тим самим полегшити переміщення для туристів. Зокрема, мова йде про впровадження так званої системи «світлофора», згідно з якою країни будуть розділені на три групи в залежності від рівня захворюваності COVID-19.



В кінці червня Рада ЄС узгодила рекомендацію про поступове зняття обмежень на необов'язкові поїздки до Євросоюзу і склала списки країн, громадяни яких можуть вільно в'їжджати на територію об'єднання. Критеріями при відборі стануть епідеміологічна обстановка в тій чи іншій країні, заходи для стримування епідемії, а також «економічні та соціальні міркування». Перелік регулярно переглядається у зв'язку зі зміною ситуації з поширенням коронавірусу.