Єврокомісія: аналіз стічних вод - джерело інформації про поширення вірусу і його штамів

11:59 03 травень Київ, Україна

Завдяки регулярному забору проб з стічних вод, можна говорити про ступінь поширення вірусу в регіоні.



Про це повідомляє "Європейська правда".



"Важливо, щоб країни ЄС якомога швидше встановили ефективні системи моніторингу стічних вод і забезпечили негайне надходження відповідних даних органам охорони здоров'я", - заявив єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 2 травня.



За словами єврокомісара, повинні бути використані всі наявні можливості для виявлення вірусу і його варіантів.



"Контроль за стічними водами може бути економним, швидким і надійним джерелом інформації про поширення вірусу і його варіантів серед населення", - зазначив Сінкявічюс.



Така система моніторингу стічних вод може бути створена в термін до шести місяців, переконаний єврокомісар.



Йдеться про додатковий допоміжний інструмент моніторингу для прийняття рішень державними органами охорони здоров'я, сказав єврокомісар. Він переконаний, що в містах і великих громадах повинні приймати по можливості дві проби зі стічних вод на тиждень, і якщо вірус в них відсутній, то можна говорити про те, що це регіон з низьким ризиком поширення вірусу.



При цьому Сінкявічюс послався на досвід Барселони, влада якої здійснює забір проб стічних вод для аналізу ситуації з вживанням наркотиків.