Якщо ви хворієте на грип - це не означає, що у вас немає коронавірусу

18:47 16 грудня Київ, Україна

Захворюваність на грип та ГРВІ в цьому сезоні, в порівнянні з минулим, зросла більш ніж на 10%. Серед інфікованих грипом медики часто виявляють коронавірус.

Про це свідчить статистика МОЗ, опублікована в середу, 16 грудня.



Як повідомляється, за тиждень зареєстровано 279 випадків грипоподібного захворювання, в тому числі у 43 осіб взято зразки матеріалів для одночасного обстеження методом ПЛР на грип і SARS-CoV-2, визначені віруси грипу типу В - один випадок, SARS-CoV-2 - 13.



Також зареєстровано 225 випадків важкої гострої респіраторної інфекції. Для обстеження методом ПЛР на грип і SARS-CoV-2 взято 56 зразків. У 18 випадках отримано позитивні результати (визначено віруси грипу типів А (Н1) pdm09 - один випадок, В - три випадки, SARS-CoV-2 - 14.



Всього за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 183 375 осіб, з них 40,6% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 482,6 на 100 тисяч населення, що на рівні епідемічного порогу.



За тиждень від грипу вакциновано 14 780 осіб, а з початку епідемічного сезону - 150 615 осіб.



З початку сезону показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% вище аналогічного періоду минулого сезону.



З 28 вересня до 13 грудня 2020 перехворіли 4,9% населення країни. Госпіталізовано 1,5% хворих, в тому числі 10 837 дітей у віці до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано.



У МОЗ очікують, що пік захворюваності на грип буде в лютому, що ускладнить ситуацію з захворюваністю на коронавірус.



За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, заходи проти коронавірусу виявилися ефективними в боротьбі з сезонним грипом. Поширення цього захворювання значно знизилося.