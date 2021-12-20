Ще в двох областях України виявлено британський штам COVID

13:34 16 березень Київ, Україна

Погіршення ситуації з пандемією в Україні пов'язане також з поширенням мутованих штамів COVID. За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ, британський штам коронавірусу було виявлено не тільки в Івано-Франківській, але вже і у Вінницькій та Закарпатській областях.

Так, 15 березня вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ отримала результати секвенування 152 зразків з 200 відправлених на дослідження в лабораторію на базі клініки Шаріте.

"На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей - виявлена циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 і del HV69/70", - йдеться в повідомленні.

Також визначені зміни (del HV69/70 в Spike-protein) в двох зразках з Львівської та Луганської областей.

Раніше отримані результати секвенування з клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів - генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 і В2. Вони походили з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великобританії і Австралії.

Циркуляцію мутованих штамів, які мають південноафриканське або бразильське походження, поки не виявлено.

У ЦГЗ повідомляють, що тиждень тому відправили ще 338 зразків, відібраних протягом лютого, в лабораторію в Лондоні.

Нагадаємо, два випадки британського штаму коронавірусу були виявлені на початку березня в Івано-Франківській області.