ЄС виділить країнам "третього світу" вакцини

Президентка Європейської комісії заявила про готовність Європейського Союзу надати країнам "третього світу" вакцини від коронавірусу. Урсула фон дер Ляєн заявила, що в планах ЄС - виділити близько 100 млн доз вакцини від Covid-19. На засіданні з питань охорони здоров'я в Римі президентка Європейської комісії також заявила, що поставки планується здійснити до кінця 2021 року.
Раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.
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