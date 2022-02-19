ЄС виділить країнам "третього світу" вакцини

11:30 22 травень Київ, Україна

Президентка Європейської комісії заявила про готовність Європейського Союзу надати країнам "третього світу" вакцини від коронавірусу. Урсула фон дер Ляєн заявила, що в планах ЄС - виділити близько 100 млн доз вакцини від Covid-19. На засіданні з питань охорони здоров'я в Римі президентка Європейської комісії також заявила, що поставки планується здійснити до кінця 2021 року.



«Ми повинні активізувати зусилля щодо забезпечення доступу до вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходів. І ми зробимо свій внесок. Європа прагне до кінця 2021 року передати таким країнам не менше 100 мільйонів доз», - сказала вона.



Раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.