ЄС створить незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з епідеміями

06:58 16 листопада Київ, Україна

Для більш ефективної роботи в разі виникнення нових епідемій Євросоюз прийняв рішення створити агентство з боротьби з епідеміями, яке не буде залежати від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес, на території ЄС агентство зможе самостійно оголошувати надзвичайну ситуацію, а також займатися забезпеченням європейських країн вакцинами та медикаментами.