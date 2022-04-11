ЄС створить незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з епідеміями

06:58 16 листопада Київ, Україна

Для більш ефективної роботи в разі виникнення нових епідемій Євросоюз прийняв рішення створити агентство з боротьби з епідеміями, яке не буде залежати від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес, на території ЄС агентство зможе самостійно оголошувати надзвичайну ситуацію, а також займатися забезпеченням європейських країн вакцинами та медикаментами.
"Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, прийнятих (країнами ЄС - ред.) на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії", - говорить Кіріакідес.
Вона зазначила, що на початку пандемії спостерігалася нестача медичного обладнання, та країни ЄС мали вкрай обмежені можливості тестування. Щоб запобігти повторенню подібної ситуації в майбутньому, Євросоюз збирається створити Європейський союз охорони здоров'я, який буде відстежувати розвиток інфекційних захворювань.
"Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)", - зазначила Кіріакідес.