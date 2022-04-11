ЄС створить незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з епідеміями

Для більш ефективної роботи в разі виникнення нових епідемій Євросоюз прийняв рішення створити агентство з боротьби з епідеміями, яке не буде залежати від Всесвітньої організації охорони здоров'я.
За словами єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес, на території ЄС агентство зможе самостійно оголошувати надзвичайну ситуацію, а також займатися забезпеченням європейських країн вакцинами та медикаментами.
Вона зазначила, що на початку пандемії спостерігалася нестача медичного обладнання, та країни ЄС мали вкрай обмежені можливості тестування. Щоб запобігти повторенню подібної ситуації в майбутньому, Євросоюз збирається створити Європейський союз охорони здоров'я, який буде відстежувати розвиток інфекційних захворювань.
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